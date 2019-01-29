Meral Akşener'den Tunç Soyer savunması ülkücüleri kızdıracak

CHP'nin İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday göstermesi İYİ Parti'de tepkilere neden oldu.

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak da biliniyor.

İYİ Parti'de beklenmedik tepkilere neden olan isim için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Akşener, Tunç Soyer için, "Biz bunu Rahmetli Ecevit'le sayın Bahçeli'nin yaptıkları iktidar döneminde geride bırakıldı diye düşündük hep. Öyle olmalı zaten. Babadan oğula suç geçmez. Oğuldan babaya da suç geçmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşener, HDP'nin 3 büyükşehirde belediye başkanı adayı çıkarmama kararı hakkında ise, "HDP ile ittifakımız yok, kim kimi destekliyor göreceğiz" dedi.