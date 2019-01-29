  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meral Akşener'den Tunç Soyer savunması ülkücüleri kızdıracak

Meral Akşener'den Tunç Soyer savunması ülkücüleri kızdıracak

CHP'nin Alparslan Türkeş için idam isteyen Nurettin Soyer'in oğlunu İzmir'den aday göstermesi İYİ Parti ile yapılan ittifakta çatlama meydana getirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den oğul Tunç Soyer ile ilgili savunma geldi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:13 - Güncelleme: 29-01-2019 10:20

CHP'nin İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday göstermesi İYİ Parti'de tepkilere neden oldu.

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak da biliniyor.

İYİ Parti'de beklenmedik tepkilere neden olan isim için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Akşener  Tunç Soyer için, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez" dedi.

Öte yandan Akşener, HDP'nin 3 büyükşehirde belediye başkanı adayı çıkarmama kararı hakkında ise, "HDP ile ittifakımız yok, kim kimi destekliyor göreceğiz" dedi.

BABA NURETTİN SOYER KİMDİR?
Tepkiye neden olan isim Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül 1980 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısıydı. Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmişti. Aynı zamanda Alparslan Türkeş için de idam cezası isteyen savcı olarak da biliniyor.

Tunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakın

Nurettin Soyer kimdir Tunç Soyer babası işkenceci miydi?

 

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meral Akşener'den Tunç Soyer savunması ülkücüleri kızdıracak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR57 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 11:29 Kadın ABD piyonu chpkk ile birlikte Türkiyem çok dikkat et bunlara oy verme

    CEVAP YAZ 16 6
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro