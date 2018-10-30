Meral Akşener'den sert tepki! Haddini aşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Akşener EYT'den, ekonomideki gelişmelere, Kaşıkçı cinayetinden Erdoğan'ın sözlerine kadar bir çok konuya değindi. Erdoğan'ın milliyetçilikle ilgili sözlerine tepki gösteren Akşener, ''Milliyetçiliği PKK ile bir tutmak ihanettir'' dedi. Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU İLE KATİLİNİ BİR TUTAMAZSIN, TUTTURMAYIZ: "Çalışana zam yapalım diyoruz ‘yük olur’ diyor. Vatandaşa enflasyon desteği diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sırtındaki en ağır yük sensin, sizsiniz. Sıkışınca ‘Milliyiz’ derler ama bunların derdi Türk’ledir. Andımız meselesi de budur. İki üç yıl millilik pozu verip atı alıp üsküdarı geçtiler. Sonra da çıkıp Türkçülükle PKK aynıdır dediler. Dilleri öyle şişmiş ki borazan medya bir haftadır Türkçülüğe kin kusuyor. Aziz milletim bu günleri unutma.

MİLLİYETÇİLİĞİ PKK'YLA BİR TUTMAK İHANETTİR: Milliyetçiliği PKK ile bir tutmak ihanettir. Sınırları zorlama haddini aşma. Fırat Çakıroğlu ile onun katilini bir tutamazsın tutturmayız. Ama el hak sözlerinde katıldığım bir nokta var. Dedi ki “Ben milliyetçi değilim” biliyorduk zaten doğru söz ne denir? Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Sen devleti topyekun FETÖ’ye teslim ettin. Bu milet FETÖ’ye teslim ettiğin devleti sokaktan topladı. Sen PKK ile masaya oturdun aziz şehitlerimiz bu devleti hendeklerden çıkardı getirdi.