Meral Akşener'den Saadet Partisi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili konuştu. Milletvekilliği seçimlerinde her türlü seçenekte mutlaka Saadet Partisi'ni arayacaklarını söyleyen Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ortak aday tartışmalarına ise bir kez daha kapıları kapattı.

Akşener, dün akşam CNN Türk'ün canlı yayınında yazılı açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavırlarının belli olduğunu ifade eden Akşener, milletvekilliği seçimleri için ittifak yapabileceklerini söylerken, bu konudaki her türlü seçenekte Saadet Partisi'nin yer almasını istediklerini ifade etti. İşte Akşener'in o açıklaması:

“Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur."