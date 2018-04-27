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Meral Akşener'den Saadet Partisi açıklaması

Meral Akşener'den Saadet Partisi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve Saadet Partisi ile milletvekili seçimlerinde ittifaka sıcak baktıklarını; ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başka bir adayın desteklenmeyeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 00:26 - Güncelleme: 27-04-2018 00:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili konuştu. Milletvekilliği seçimlerinde her türlü seçenekte mutlaka Saadet Partisi'ni arayacaklarını söyleyen Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ortak aday tartışmalarına ise bir kez daha kapıları kapattı.

Akşener, dün akşam CNN Türk'ün canlı yayınında yazılı açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavırlarının belli olduğunu ifade eden Akşener, milletvekilliği seçimleri için ittifak yapabileceklerini söylerken, bu konudaki her türlü seçenekte Saadet Partisi'nin yer almasını istediklerini ifade etti. İşte Akşener'in o açıklaması:

“Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakan 27 Nisan 2018 00:51 saadetin ne kazancı var bu işte? meral akşener cumhurbaşkanlığına aday ama bakalım partisi barajı geçebiliyor mu? bence başkanlıkta meral akşenere oy verenler, milletvekili seçimlerinde chpye oy vereceklerdir. hiçbir chpli saadet vekillerini meclise sokmak istemez.

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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