Meral Akşener'den olay cevap: Hapse girmeyi tercih ederim...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi için "Meral Kılıçdaroğlu" ifadesini kullanan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yazdığı mektupta kullandığı ‘belam' ifadesi nedeniyle ‘hakaret' suçlamasıyla açılan davada savunma yaptı.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Akşener, mektubu kendisinin yazdığını belirterek, "Bir iftar yemeğinde adım geçtiğinde ‘hı şu Meral Kılıçdaroğlu mu' şeklinde söylemine cevap mahiyetinde bir yazıydı. Bu bir kadına en büyük hakarettir. Çünkü medeni yasayla bayanların soyadı değişir. Evli bir kadına bir başka siyasetçinin soyadıyla hitap edilmiştir" dedi.

SUÇ OLDUĞUNA İNANMIYORUM... İsmail Kahraman'ın kendisine FETÖ'cü dediğini ancak ispatlayamadığını iddia eden Akşener, "Oraya yazılan ‘belam' sözü dini bir sözdür. Dini kullanarak yanlış yapmak anlamına gelir. Dindarlar bilir. ‘Belam'dan kasıt mahşerde görüşeceğiz anlamına taşır. Bunun suç olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

'HAPSE GİRMEYİ TERCİH EDERİM'... Hâkim İsmail Kara, Akşener'e, "Hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını ister misiniz" diye sordu. "Kabul etmiyorum. Ancak müşteki şikâyetten vazgeçerse kabul ederim" yanıtını veren Akşener "Hapis cezası alırsanız hapse girmek yerine kamuda yararlı bir işte çalışmak ister misiniz?" sorusuna karşılık "Hapse girmeyi tercih ederim" dedi.