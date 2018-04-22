Meral Akşener'den ilk açıklama! Ortak tuzak kurdular

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini basın toplantısı ile duyurdu. CHP'li heyet saat 16.00'da Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener yazılı bir açıklama yaptı..
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." diye konuştu.
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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