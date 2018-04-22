Meral Akşener'den ilk açıklama! Ortak tuzak kurdular

Misafir 22 Nisan 2018 18:27 tuzak? ne tuzağı? senin partinin sözcüsü seçimlere girmenizde bir sıkıntı olmadığını zaten açıklamıştı. 100000 imza toplamak mı zor geldi? yoksa hazine yardımı mı cazip geldi? elin yüzün çamur olmuş, başkasına yapıştırmaya çalışıyorsun.