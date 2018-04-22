  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meral Akşener'den ilk açıklama! Ortak tuzak kurdular

Meral Akşener'den ilk açıklama! Ortak tuzak kurdular

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 17:30 - Güncelleme: 22-04-2018 17:30

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini basın toplantısı ile duyurdu. CHP'li heyet saat 16.00'da Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener yazılı bir açıklama yaptı..

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meral Akşener'den ilk açıklama! Ortak tuzak kurdular haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 18:27 tuzak? ne tuzağı? senin partinin sözcüsü seçimlere girmenizde bir sıkıntı olmadığını zaten açıklamıştı. 100000 imza toplamak mı zor geldi? yoksa hazine yardımı mı cazip geldi? elin yüzün çamur olmuş, başkasına yapıştırmaya çalışıyorsun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro