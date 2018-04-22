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Meral Akşener'den flaş açıklama! Neler söyledi?..

Meral Akşener'den flaş açıklama! Neler söyledi?..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 CHP milletvekilini istifa ettirerek İYİ Parti'ye gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kllıçdaroğlu'nun tavrının "her türlü takdirin üzerinde" olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 17:24 - Güncelleme: 22-04-2018 17:37

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, 15 CHP milletvekilini istifa ettirerek İYİ Parti'ye gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kllıçdaroğlu'nun tavrının "her türlü takdirin üzerinde" olduğunu söyledi. Akşener, partisinin TBMM'de grup kurması ve YSK tarafından seçime katılacak partiler arasında ilan edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

15 Milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." diye konuştu.

15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçen CHP'de Bülent Tezcan beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile birlikte İYİ Partiyi ziyaret etti. Ziyarette CHP'li heyeti İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve partililer karşıladı. CHP'lileri alkışlarla karşılayan İYİ Partililer, 'helal olsun' dedi. CHP'li heyet daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. Akşener ile Tezcan el sıkışarak poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı bir şekilde başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 18:35 Bunu ak parti yapsa demokrasiye aykırı bulurdunuz şimdi siz bu milleti keriz mi zannettiniz ben MHP ye DSP ile hükümet kurduğu günden beri oy vermedim önceden MHP'ye oy verirdim meğer MHP'nin içindeki kötüler bu iyi particilermis şimdi daha anlaşılır oldu avucunuzu yalarsiniz oy yerine bu ülkede kötülere yer yok

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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