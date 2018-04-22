Meral Akşener'den flaş açıklama! Neler söyledi?..

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, 15 CHP milletvekilini istifa ettirerek İYİ Parti'ye gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kllıçdaroğlu'nun tavrının "her türlü takdirin üzerinde" olduğunu söyledi. Akşener, partisinin TBMM'de grup kurması ve YSK tarafından seçime katılacak partiler arasında ilan edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
15 Milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." diye konuştu.
15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçen CHP'de Bülent Tezcan beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile birlikte İYİ Partiyi ziyaret etti. Ziyarette CHP'li heyeti İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve partililer karşıladı. CHP'lileri alkışlarla karşılayan İYİ Partililer, 'helal olsun' dedi. CHP'li heyet daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. Akşener ile Tezcan el sıkışarak poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı bir şekilde başladı.
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