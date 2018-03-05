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Meral Akşener'den FETÖ resti

Meral Akşener'den FETÖ resti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. İYİ Parti'nin ihtiyaçtan kurulduğunu söyleyen Akşener, hiçbir parti ile ittifak kurmayacaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 22:14 - Güncelleme: 05-03-2018 00:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun önerdiği platformun ittifak olmadığını söyledi. Platformda ortak düşüncelerin dile getirileceğini ifade eden Akşener, FETÖ'cü iddialarına ise "Yedi sülalemden bir FETÖ'cü bulun siyaseti bırakacağım" diye konuştu.

Partisinin dün yapılan İstanbul 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Meral Akşener, İYİ Parti'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi. Akşener, iktidarın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele etmediğini, çaycılardan çorbacılardan hesap sorulduğunu, birinci derecedeki suçluların ellerini kollarını sallayarak yurt dışına kaçtıklarını iddia etti. Kendisine yönelik FETÖ'cü yaygarası yapıldığını söyleyen Akşener, "Yedi sülalemden bir FETÖ'cü bulun siyaseti bırakacağım." dedi.

SEÇİM İTTİFAKI ÇALIŞMALARI

Seçim ittifakı çalışmalarına değinen Akşener, kimseyle ittifak kurmayacaklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önerdiği bir temel ilkeler platformu olduğunu dile getiren Akşener, "Bunun adı ittifak değil, platform. Orada sivil bir anayasa, parlamenter sisteme dönmek ve hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması gibi konularda ortak görüşlerimizi ortaya koyacağız.

"BİRİNCİ TURDA KENDİMİZ GİRECEĞİZ"

CHP'nin önerdiği de ittifak değil. Seçim sandıklarını koruyabilme konusunda iş birliği nasıl yapılır? Bu bir tekliftir. Bu konuda da 'hayır' demek gibi bir durumumuz yok. Ama tekraren söylüyorum. Birinci turda biz kendimiz gireceğiz. İkinci tura biz kalacağız ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız. İktidar olacağız ve Türkiye'yi yıllarca inandığımız ve peşinde konuştuğumuz muasır medeniyetlerin en üstüne çıkaracağız. Milletler ailesinin en önemli ve şerefli üyesi haline getireceğiz. Komşularımızla ilişkilerimizi düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Koray Aydın, gündemin diğer konularını ele aldı. Kongrede, tek liste olarak seçime giden Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan'ın da aralarında olduğu, partiye katılanlara rozet taktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • Bayram 05 Mart 2018 00:47 Sivasta 35 kişi hunharca katledilirken; temel karamollaoğlu belediye başkanı, meral akşener de içişleri bakanıydı. Tepeden inme içişleri bakanı nasıl oldu? hiç bir yetkisi ve ünvanı olmadan abd dış işleri bakanı (hillary clinton) ile ne ve neden görüştü?

    CEVAP YAZ 4 7

  • Misafir 05 Mart 2018 01:14 o işlerin provokasyon olduğu ortaya çıkalı yıllar oldu.sen hala neden bahsediyorsun.

    1 0

  • Misafir 05 Mart 2018 01:21 koçum ülkeyi idare edenlere sorsana tillerson ile 3 saat tutanaksız tercümansız ne görüştünüz diye heee.

    4 0
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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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