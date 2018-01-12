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Meral Akşener'den Erdoğan'a Twitter'dan sert mesaj

Meral Akşener'den Erdoğan'a Twitter'dan sert mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kişisel twitter hesabından gündeme ilişkin çok önemli paylaşımlarda bulundu. Akşener atmış olduğu tweetlerde birçok konuya değindi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 20:07 - Güncelleme: 12-01-2018 20:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde yaptığı flaş açıklamalara yenilerini ekledi. Akşener twitterdan yaptığı paylaşımlarda kendisini FETÖ'cü diye suçlayanlardan atanamayan öğretmenlerin durumuna kadar çok sayıda konuda çarpıcı mesajlar verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atanamayan öğretmenlerin hepsinin atanması gerektiğine dikkat çekerken halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkan olarak görmeyi de istemediğini iddia etti.

İşte Meral Akşener'in attığı o tweetler:

''İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçimizin mazot fiyatını Amerikan çiftçisinin kullandığı fiyata, 1,5 liraya düşürecek; girdilerde gerekeni yapacak ve ürettiğimiz ürün dünya ile rekabet edebilir bir hale gelecek.''
 
YAPILAN İTHALATLAR KIZDIRDI

''Amerika’dan mısır, Kanada’dan nohut, Çin’den sarımsak, İran’dan soğan, Tunus’tan zeytinyağı, Fransa'dan et ithal eden bir Türkiye’de tarım bakanı çıkmış "Kendine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler bağımsızlığını kaybeder" diyor. Sen ne yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun sen?''

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

''Sorular çalınıyor, çaldırıyorlar. Çalanlar da, çaldıranlar da KPSS ile çoluğunu çocuğunu işe yerleştiriyor ama sizin çocuklarınız yine işsiz. Şimdi size soruyorum; soruları çalanlara ve çaldıranlara, haklarınızı helal ediyor musunuz? Ben de "Haram zıkkım olsun!" diyorum!''
 
"BANA FETÖ'CÜ DEDİLER..."

''Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır!''

"SUÇLULARI TAHLİYE EDECEKLER"
 
''Suçluları da tahliye edecekler. Kimse ağzını açamayacak. UYAP konusunu genişletecekler. Genişletince bu mevzu sulanacak. Hepimiz göreceğiz; bu konuyu sulandıracaklar. Suçluları da tahliye edecekler.''

"ZENGİNLER KAÇTI GARİBANLAR HAPİSTE"

''Fetö her yere sızmış. Zenginleri kaçtı, garibanları hapiste. Öğretmenin maaşını Bank Asya’ya yatırmışsın, mecburen oradan almış. Şimdi onlar hapiste ama damatlar dışarıda. AKP Fetö ile mücadele edemez, bunlar kız alıp vermişler. Bunların içine Fetö kaçmış.''

"HEPSİNİ ATAYACAKSIN"

''Madem bu çocukları okuttun, 4 yıl eğittin, öğretmen yaptın; hepsini atayacaksın! Ne demekmiş sadece 20 bin öğretmen. Bu çocukların hepsini atayacaksın! Bunun takipçisi olacağız!''
 
"TEK ADAMLIĞA HAYIR"

''Dün nasıl devrin güçlüleri ona muhtar bile olamazsın demişti ama o bugün Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi ona yetmedi; tek adam olmak istiyor. Ama bugün bu millet buna hayır diyor, tek adamlığa hayır diyor. Duy bu sesi be kardeşim, duy!''
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR28 YORUM

  • vatandaş 13 Ocak 2018 00:19 ben 15 temmuzdan sonra başbakan olacağım diyen bu bayan. hala ne konuşuyorsunuz.

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