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Meral Akşener'den dolar açıklaması hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den dolar açıklaması hükümetin yanındayız!

Dolar çıldırdı. Piyasalar şokta...1 saat içinde dolar kuru 5.90'dan 6.30'ların üstüne zıpladı. Dolar 7 liraya doğru giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika bir açıklama geldi. Akşener "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 16:42 - Güncelleme: 10-08-2018 16:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika bir açıklama geldi. Akşener döviz kurundaki yükselişi değerlendirdi ve "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi. Akşener'in partisi diğer partilere işbirliği teklifinde bulundu.

Akşener, "TC. aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Merkez Bankası’na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun.

Türkiye Cumhuriyeti,  aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

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MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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