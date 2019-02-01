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Meral Akşener'den çarpıcı seçim yorumu! Anne terliği fırtlatın

Meral Akşener'den çarpıcı seçim yorumu! Anne terliği fırtlatın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerlerle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Akşener ''elinizde büyük fırsat var. Kendiniz için, bu arkadaşların kulağını çekin. Koparın demiyorum ama anne terliği atın. Bir uyarıda bulunun" diye konuştu

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 10:15 - Güncelleme: 01-02-2019 10:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. AK Parti için "16 yıldır çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar, kutuplaştırma yapıyorlar" diyen Akşener, "Kendiniz için, bu arkadaşların kulağını çekin. Koparın demiyorum ama anne terliği atın. Bir uyarıda bulunun" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim kampanyasını Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlattı. Akşener, 4 yıl boyunca seçimler olmayacağını belirterek, "Türkiye'nin yerel seçimleriyle, kişinin koltuk bekasıyla ilgili korkusu olabilir ama buradan ilan ediyorum: 4 yıl daha seçim yok. Ona göre bir karar vereceksiniz. 2023'e dek seçim yok. Koltukların bekası da sorun değil ama sizi aldatıyorlar" mesajını verdi.

Mümkün müydü DYP'lilere fırça atmak? Sosyal kesimlerin talepleriyle ilgili ortaya bir irade konduğunda, siyasinin yakasına yapışırdınız. 16 yıldır çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar, kutuplaştırma yapıyorlar. Başlıyorlar, 'İnönü camileri ahır yaptı' diye. Tarihçiyim, hiç duymadım. İki kutuplu sistemi yaratıyorlar. Çok rahat oy alınıyor. Elinizde büyük fırsat var. Kendiniz için, bu arkadaşların kulağını çekin. Koparın demiyorum ama anne terliği atın. Bir uyarıda bulunun" diye konuştu. 

CHP'LİLER AKŞENER'İ YALNIZ BIRAKMADI: Akşener'i Bilecik'teki gezisinde CHP'liler de yalnız bırakmadı. Akşener'in Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli ilçelerinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener'in gezisi sırasında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediyesi başkan adayı Semih Şahin ve CHP İl Başkanlığı üyeleri de eşlik etti. Akşener, Bilecik'te, "Türkiye'nin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 11:08 Allah muhafaza oyu biraz çok çıksa 2023 e kadar seçim yok lafını unutup erken seçim diye bağıracağı aşikar.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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