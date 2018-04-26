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Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' sorusuna bomba yanıt!

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' sorusuna bomba yanıt!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı şeklindeki soruya "Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım ama adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil." yanıtını verdi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:10 - Güncelleme: 26-04-2018 12:10

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi parti liderleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birkaç isimle görüşme halindeyken dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül'ün vereceği yanıt merak konusu oldu.

'ADAY OLURSA SEVİNİRİM AMA...'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Turgay 26 Nisan 2018 12:42 Meral Hanım ilk günden beri aday olduğunu zaten açıklamıştı. Kadın nice erkeğim diye ortalıkta dolaşan erkek müsvettelerine ders veriyor. En son sıra Uzun'da yavaş yavaş saray'da eşyalarını toplasın .Saray'ın gerçek sahipleri geliyor.

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