Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' sorusuna bomba yanıt!

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi parti liderleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birkaç isimle görüşme halindeyken dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül'ün vereceği yanıt merak konusu oldu.
'ADAY OLURSA SEVİNİRİM AMA...'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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