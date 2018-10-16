Meral Akşener uyardı! Kıtlık başlayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener'in gündeminde ekonomideki gelişmeler, Rahip Brunson'un serbest bırakılması ve Cemal Kaşıkçı olayı olayı vardı. Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

3600 ek göstergenin takipçisi oldunuz, şarbonlu et ithaline karşı durdunuz, vatandaşın her sorunun takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta ziyaretimize gelen meslek öğreticilerin sorunlarını dinledik, çözüm için çalışmalar yapıyoruz. Bizim kapımız sesinin duyuramayan tüm vatandaşlara, odalara, derneklere, vakıflara sonuna kadar açıktır.

16 YILDIR BORÇLANMA EKONOMİSİNİN SONUNA GELDİK: Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşı buhranın içine itti. Herkesin izlediği bir tv programında Türkiye ile alay edilen programlar yayınlanıyor. Erdoğan’ın dolara endekslediği köprülere otoyollara zabıta mı gönderelim? Daha önce de ifade ettim doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye’nin altına döşedikleri dinamitler borç parayla örtmüşlerdi. Şimdi o perdenin açıldığı zamana geldik.

FATURALARDAN TRT PAYINI KALDIRIN DİYORUZ: Milletin yaşadığı sıkıntıya ancak damat kadar ciddiyetle yaklaşabilen bir iktidar var. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz ses yok. Adaleti tesis edin vatandaş adalete güvensin diyoruz ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD’nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor. Geçen hafta açıklanan cari açık rakamlarını yandaş medya yorumlamaktan aciz. Türkiye uzun bir aradan sonra cari açık vermedi. Borazanlar yeni ekonomik programın zaferi diye verdi. Şimdi sorarım size Eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos rakamlarına etki ediyor?"

HER TÜRLÜ FELAKETİ SENİNLE YAŞADIK: “Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olabilir. Aklını başına devşir rızkı veren Allah’tır Allah. Damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Enflasyonu kimin hortlattığını öğrendik. Meğerse bunu yapan bakkalmış, marketmiş, esnafmış. Orada yazan bu. Bu Açıklanan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı.

KITLIKLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ: Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun. Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız.İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin.AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçın”ın, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan.

BİZDEN KURTULAMAYACAKSIN: Kusursuz zannettikleri planlarına milletin verdiği cevap bu salonda. ‘Size boyun eğmeyiz’ diyenlerin cevabı burada. Hizaya çekemeyeceksiniz, boykotlar bizi durduramayacak. Artık İYİ Parti var. Sarayın istediklerini değil 81 milyonun dertlerini konuşacağız. AKP ile CHP’nin halat çekme yarışına dönen seçim geleneğini boşuna çıkaracağız. Daha yeni başlıyoruz derken şak yapmıyorduk. Araştırmalar gösteriyor ki McKinsey, Doğu Türkistan gibi konularda İYİ Parti ne diyorsa milletimiz de onu diyor. Siz üst aklın tuzağını bozdunuz. Korktuğu başına gelecek ne yapsan boş Sayın Erdoğan bizden kurtulamayacaksın.

EKONOMİ ŞAHLANACAK DİYORLARDI: Bu ucube sistemi tanıtırken ne diyorlardı ekonomi şahlanacak. Peki sonuç ne oldu dolar uçtu, enflasyon uçtu, domates, yumurta, tuz uçtu, damat uçtu. Pişkinlikte sınırları yok. ‘Ajan demedim ajans dedim’ diyecek. Ne diyordu? “Bu fakir burada oldukça o teröristi alamazsın” biz ne dedik o zaman “Atma Recep”"

TARİH SENİ AFFETMEYECEK: "500 milyon dolarlık o fakire sesleniyorum. Türk devletinin itibarını papazın kaderine bağlamıştın. Papaz uçtu elbisesi kaldı. Bir zamanlar diyordun ya “papaz elbisesi bile giyerim” diye buyur giy artık. 12 Eylül’de duruşma başlamadan onu karşılayacak komite hazırdı zaten. Tanıklar nasıl olduysa bir anda fikir değiştirdi. Trump sana cevap veriyor “Yardımları için Erdoğan’a teşekkür ederim” diye. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldın. Oradaki papazı alabildin mi? YPG’nin elindeki 2 istihbaratçımızı alabildin mi? Semi elin Amerika’sına dövdürmeyiz dik dur dedik. Sen ney yaptın yine boyun büktün. Türk milleti seni affetmeyecek. Bir kerecik sözünün arkasında dur da nazarlığın olsun."

SUUDİ ARABİSTAN DEVLET DEĞERLERİMİZE SALDIRDI: Her konuda ‘Eyyt’ diye başlıyor. Kimseyi bulamazsa gölgesiyle kavga ediyor. Belki de Suudi’lerin yaptığı yardımın hatırı vardı. Gazeteci Kaşıkçı’nın durumu için ne dedi. Sözcüsü “Suudilerle ortak çalışacağız” dedi. Ne yapacaksınız? Kileri korumak için fareye mi nöbet yazacaksınız.Suudi Arabistan devlet değerlerimize açıkça saldırmış AKP’nin sessizliğini fırsat bilip Türkiye'nin aklıyla alay etmiştir. Suud Türk’e karşı İngiliz atı olarak karşımıza çıkmıştır. Suud kutsal topraklarda ABD oyuncağı, Mısır’da darbeci, PKK’nın 100 milyon dolar bağışçısıdır. Gazetecini daha önce ABD’de kaçırılmak istendiği ortaya çıkmıştır. Ama bu engellenmiş peki bizin istihbaratçılarımız nerededir?”

DOĞU TÜRKİSTAN ŞEREFİMİZDİR: Doğu Türkistan meselesi milletin bağrında yaradır. İnsanlar kamplara alınırken İYİ Parti’den başka kimsenin sesi çıkmıyor. Suriye için arakan için göz yaşı döken Erdoğan’dan ses yok. Sayın Erdoğan Çin’den gelecek üç kuruşun peşinde misin? Doğu Türkistan tarihimizdir, şerefimizdir. Cihan sussa İYİ Parti susmayacaktır.

90 BİN SAYACIN FATURASI OKUNMADI: 90 bin sayacın faturasının okunamadığı açıklanmıştır. Mesele faturalar değildir. Mesele gidememektir. Gidemediğin yer senin değildir. Böyle bir şey olmaz olamaz. Bu saçmalığa bir an önce son verilmelidir. Mehmetçiğin postalının değdiği yerde güller açar. Hain neredeyse oraya gidilmelidir.