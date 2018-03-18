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Meral Akşener son anketi açıkladı! Bomba sonuçlar...

Meral Akşener son anketi açıkladı! Bomba sonuçlar...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son yaptırdıkları anketi ve İYİ Parti'nin oy orananı açıkladı... İYİ Partinin sabit oyunun yüzde 16'ya çıktığını savunan Akşener, kararsızlar dağıtılınca oy oranlarının yüzde 202'lere çıktığını iddia etti...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:26 - Güncelleme: 18-03-2018 10:26

İYİ Parti'nin sabit oyunun yüzde 16'lara çıktığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte oylarının yüzde 22'yi bulduğunu belirtti. Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen İYİ Parti lideri Akşener,  düzenli olarak anket yaptırdıklarını belirterek, "Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda" dedi. 

DÜZENLİ OLARAK ANKET YAPTIRIYORUZ: Akşener, "Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra 'oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte bu rakam yüzde 22'yi buluyor" dedi.

CEVAP VERMEYENLER HIZLA ARTIYOR: "Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor" diyen Meral Akşener, "Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi 'hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna 'cevap vermiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı A. 18 Mart 2018 10:43 Bazı AKP'liler MHP'nin oy oranının % 15 olduğunu söylüyorlar. 2002 seçimlerine giderken de % 28 ile birinci parti olduklarını söylüyorlardı. % 28 ile baraj altında kalanlar % 15 ile ancak köprü altında kalırlar kanaatindeyim. İYİ Parti ise Asena Bozkurtlar ile öndeler.

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