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Meral Akşener sert çıktı: Hemen görevden alın

Meral Akşener sert çıktı: Hemen görevden alın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitoloji kahramanı Helen'in kıyafetini giyen Türkiye'nin Ugunda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in görevden alınması çağrısı yaptı,

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 12:17 - Güncelleme: 06-11-2018 12:17

Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesi tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçinin Ankara'ya çağrıldığını açıklamıştı.

Eleştiri oklarının hedefindeki isim Akşener'in gündemindeydi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, şunları söyledi:

"HELEN'İ HEMEN GÖREVDEN ALIN"
"Liyakat konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Helen kılıklı büyükelçi rezaletini biliyorsunuz. Türk milletini temsil ettiğiniz unutmuş tanrıça Helen kıyafeti giyiyor. Bunu da Türk cumhuriyetinin resepsiyonunda yapıyor. Atadığı rektör Allah'a şirk koşuyorsa atadığı büyükelçide bunu yapar. Milletin değerlerinden utanmayan o büyük elçiyi düzletiyorum Helen'i hemen görevden alacaksınız" 

Çavuşoğlu Yunan mitolojisini canlandıran büyükelçiyi Ankara'ya geri çağırdı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kürşad 06 Kasım 2018 13:29 aynen aynen.ne bu rezillik yahu.

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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