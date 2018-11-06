Meral Akşener sert çıktı: Hemen görevden alın

Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesi tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçinin Ankara'ya çağrıldığını açıklamıştı.

Eleştiri oklarının hedefindeki isim Akşener'in gündemindeydi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, şunları söyledi:

"HELEN'İ HEMEN GÖREVDEN ALIN"

"Liyakat konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Helen kılıklı büyükelçi rezaletini biliyorsunuz. Türk milletini temsil ettiğiniz unutmuş tanrıça Helen kıyafeti giyiyor. Bunu da Türk cumhuriyetinin resepsiyonunda yapıyor. Atadığı rektör Allah'a şirk koşuyorsa atadığı büyükelçide bunu yapar. Milletin değerlerinden utanmayan o büyük elçiyi düzletiyorum Helen'i hemen görevden alacaksınız"

Çavuşoğlu Yunan mitolojisini canlandıran büyükelçiyi Ankara'ya geri çağırdı