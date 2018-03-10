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Meral Akşener: Şeker fabrikalarını satamayacaksınız

Meral Akşener: Şeker fabrikalarını satamayacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olmasına tepki göstererek, ''Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde, her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete vereceksiniz ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 14:30 - Güncelleme: 10-03-2018 14:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak ve il kongresine katılmak için Konya'ya geldi. Kent merkezinde kalabalık bir grup partili tarafından karşılanan Akşener, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. 

Akşener daha sonra partisinin Konya İl Başkanlığı binasının açılış töreninde halka seslendi. Tek hedeflerinin konuşan bir Türkiye oluşturmak olduğunu ifade eden Akşener, ''Tek bir hedefimiz var. O da konuşan Türkiye. Türkiye konuşabilseydi, Türkiye müzakere edebilseydi, Türkiye kutuplaşmanın dışına çıkabilseydi, erkeklerin, çocukların, kadınların sesine kulak verebilseydi. Bugün Afrin'i konuşuyor olmazdık'' dedi. 

'15 TEMMUZ'DA MİLLET OLMASA, DEVLET GİTMİŞTİ' 
FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine değinen Akşener, şunları söyledi:

''FETÖ meselesini mecliste defalarca konuşanlar oldu. Pek çok bugün bakanlık koltuğunda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ terör örgütü üzerinden tanım yapanları, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklarını açsalardı, 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da bu millet, siz, devleti sokaktan toplayıp getirdiniz. Eğer millet olmasaydı, devlet gitmişti. Boş yere kimse kabadayılık yapmasın.''

AFRİN GEÇ KALMIŞ BİR MÜDAHALEDİR 
Afrin'e yönelik yapılan müdahalenin daha önce yapılması gerektiğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

''Bugün de Türkiye'nin dış politikası konuşulmaya konuşulmaya, sizlere kulak verilmeye verilmeye, getirildiği noktadan, o çukurdan çıkarılmak için Mehmetçik can veriyor, şehit oluyor. Cenabı hak hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Elbette ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğin arkasındayız. Afrin geç kalmış bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç'in, mutlaka Fırat'ın doğusunun harekatın bünyesinde devam ettirilmesi ve harekatın bünyesinde yer alması, Türkiye'nin bekası için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. Eğer Türkiye konuşuyor olsaydı, sizi ve bizi dinliyor olsalardı, Türkiye'nin güney sınırlarında, Irak ve Suriye'nin bir bölümünde ve Suriye'nin geri kalanında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile komşu olmazdık.''

ŞEKER FABRİKALARI 
Şeker fabrikalarının özelleştirilecek olmasına da tepki gösteren Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın, fabrikaların 5 yıl boyunca kapatılmayacağı yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Akşener, ''Sayın Başbakan çıkmış diyor ki, '5 sene boyunca kapanmayacak.' Bu mantıkla siz kaç yıl sonra Türkiye'nin kapısına kilit vuracak, Türkiye'yi kapatacaksınız. Siz demek ki, şeker fabrikalarını 5 yıl sonra kapatmak için satıyorsunuz. Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız'' dedi.

HER 29 EKİM VE 23 NİSAN'DA HASTALANIYORLARDI 
"Başkan Meral" sloganları üzerine Akşener, ''Siz böyle bağırıyorsunuz da, adamın uykusu kaçırıyor. Siz Meral başkan dediniz, Türkiye değişti. İki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucularının karşısında hazır ola geçtiler. Hepimizden ne kadar Atatürkçü olduklarını anladık. Her 29 Ekim, 23 Nisan'da hastalanıyorlardı. İYİ Parti kuruldu, meğer turp gibiymişler. Sağlıklarına iyi geldik. Ben bedava demiyorum, milletimize iyi gelecek, ama en fazla da Ak Partililere iyi gelecek'' diye konuştu.

Akşener, şeker üretiminde önde gelen Fransa ve Almanya'da nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 1'in altında, Türkiye'de ise yüzde 15 civarında olduğunu ve bunun yüzde 25'lere çıkacağını belirtti.

Akşener, ''Bilim adamları diyor ki; nişasta bazlı şeker şişmanlığı ve obezliği artırıyor. Son dönemlerde diyorlar ki; kısırlığı artırıyor. Hem bir taraftan 3 çocuk diyeceksiniz, hem bir taraftan zürriyetimize göz dikeceksiniz'' diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Bilal deniz 10 Mart 2018 17:00 Bu nenede bos konusuyor Hala kendini fetonun basbakani zanediyor ne cabuk unutun 15 temuzda guzel seyler olacak diyen sen degilmiydin Samimi olarak soyliyorum eger bir ulkucu bu hanima.oy verecekse ulkucu degil menfaatcidir Bu kadin aynen nazli ilicak gibidir Yakinda pislikleri cikar goreceksiniz Sonra ah keske elim kirilsaydida buna oy vermeseydim demeyin Bir bakin bunun para babalari ve kaynaklari kimbu hanim c baskanina cocuklarina zaman ayir.diyor sanki kendisi 1i lik kiz sende65 yasindadin git torunlarinla ilgilen namazini kil Gecmiste yaptiklarin kirli isler icin Allahtan af dile ne isin var senin sokaklarda bre

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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