Meral Akşener kararını açıkladı yeniden aday olacak mı?

İYİ Parti'de Meral Akşener aday olacak mı sorusu nihayet yanıtını buldu. Partililerden karar vermek için 72 saat süre isteyen Meral Akşener kararını verdi. Akşener İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıkladı.

Akşener yaptığı açıklamada tekrar aday olmayacağım ve partimiz yeni yöntimle yoluna devam etmeli dedi.

AKŞENER'E GERİ DÖN ÇAĞRILARI: Akşener'in istifası sonrası partililer Akşener'in evinin önünde nöbet tutup ikna etmeye çalışmışlardı.İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Akşener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kararını duyurdu. İşte Akşener'in o açıklaması:



ADAY OLMAMA KONUSUNDAKİ KARARIM KESİN: Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi...

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN...Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.



İYİ PARTİLİLERE KURULTAY ÇAĞRISI: Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.