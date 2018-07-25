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Meral Akşener kararını açıkladı yeniden aday olacak mı?

Meral Akşener kararını açıkladı yeniden aday olacak mı?

İYİ Parti'de yaşanan büyük krizden sonra Meral Akşener kararını verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener yaptığı açıklamada ''aday olmama kararım kesindir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 11:35 - Güncelleme: 25-07-2018 11:35

İYİ Parti'de Meral Akşener aday olacak mı sorusu nihayet yanıtını buldu. Partililerden karar vermek için 72 saat süre isteyen Meral Akşener kararını verdi. Akşener İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıkladı.

Akşener yaptığı açıklamada tekrar aday olmayacağım ve partimiz yeni yöntimle yoluna devam etmeli dedi.

AKŞENER'E GERİ DÖN ÇAĞRILARI: Akşener'in istifası sonrası partililer Akşener'in evinin önünde nöbet tutup ikna etmeye çalışmışlardı.İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Akşener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kararını duyurdu. İşte Akşener'in o açıklaması:


ADAY OLMAMA KONUSUNDAKİ KARARIM KESİN: Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi...

 TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN...Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

İYİ PARTİLİLERE KURULTAY ÇAĞRISI: Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • AGAPİR 25 Temmuz 2018 13:26 VALLA BENCE SAYIN M.AĞAR ABİSİNDEN DERS ALIRSA "İYİ" OLUR MEHMED EMMİ YILLARIN DEVLET ADAMIYKEN ÖNÜNÜ GÖRDÜ ŞAPKA ÇIKARDI YERİNİ MİLLETİN YANINDA ALDI HELAL OLSUN.BU HATUN KİŞİ SIRTINI ÇÜRÜK AĞAÇLARA DAYADI BAŞTAN KAYBETTİ DAHA FAZLA MADARA OLMADAN GİDERSE AKILCI Bİ İŞ YAPMIŞ OLUR.YOKSA KAL MAL DİYENLER KENDİ MENFAATİNİ ÇIKARINI DÜŞÜNEN TAKIM SİZİN NE HEDEFİNİZ VAR TOPLUMDA ANCAK BİLİNÇ DÜZEYİ BU KADAR %3 ALAMAZDINIZ DA GAZIN TESİRİ GARİBİM MİLLETE YUTTURDULAR

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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