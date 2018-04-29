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Meral Akşener: 'Jiletle kazıyamayacaklar beni'

Meral Akşener: 'Jiletle kazıyamayacaklar beni'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK'da abidik gubidik olursa o YSK'nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 18:19 - Güncelleme: 29-04-2018 18:19

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Niğde'de, Şadırvan Parkı’nda seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi.

Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, "Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abudik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu.

Kullanılan oyun, namus olduğunu vurgulayan Akşener, "Size, Meral Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK'da abidik gubidik olursa o YSK'nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

"25 HAZİRAN’DA ONLARI GERİ ALACAĞIZ"

İYİ Parti Lideri Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise, "Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Hazirana kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran'da onları geri alacağız" diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • mahirtaş 29 Nisan 2018 19:41 işinizhepalgıoluşturmaksahtekarlarsizi

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