Meral Akşener İYİ şantaj yapmış bence!

İYİ lideri Meral Akşener, işi sıkı tutuyor. İşi sıkı tutarken, açık açık bir tehlikeye dikkat çekiyor:

- (...) ben Cumhurbaşkanı seçilmezsem, Tayyip Erdoğan ikinci turda yüzde 60 oy alır ve Cumhurbaşkanı seçilir.

Cumhuriyet'in "Tehlikenin farkında mısınız?" sloganı ile korku siyaseti yapıyor bir başka deyişle...

Meral Akşener, kendi yolunu belirleyince, herkes bir şeyler söyledi. Hâlâ söylüyorlar. FETÖ'cü olmakla suçlandı. Kelâmları montajlanarak 15 Temmuz'u bildiğini bile saçmaladılar. Korku salanlar, onu korkutmaya, vazgeçirmeye çalıştı. Onca şeye rağmen, Meral Akşener'in kimseye eyvallahı olmadı. Ne korktu, ne de kimilerinin arzusu yerine gelsin diye geri çekildi.

Aynı Meral Akşener şimdi "(...) eğer seçimde ikinci tura kalan ben olmazsam, Tayyip Erdoğan yüzde 60'la kazanır" diye, korkutuyor, korkutmasa bile, yüreklere korku salıyor.



İşi sıkı tutuyor dedim ya...

CHP'yi de şimdiden avucunun içine almak istiyor. İzmir'de İYİ Parti'nin yüzde 22'ye çıktığını müjdeleyerek, bunun CHP için ne büyük tehlike olduğuna dikkat çekiyor:



- İzmir'de biz yüzde 22 oy alırken, CHP de yüzde 30 alabilir. Bu durumda AKP seçimi kazanabilir. (...) İşte bu duruma izin vermeyiz. Biz parti olarak fedakârlıklara hazırız. Biz bir bölen olmayız ama başkalarının da bölen olmasını kabullenemeyiz...

Meral Hanım'ın İYİ bir siyasetçi olduğu aşikâr... Ama kısa zamanda yaptığı İYİ siyasete, korku, tehdit, hatta şantaj bulaştırması İYİ değil.



"AKP İzmir'de seçimi kazanabilir" demek, CHP'nin İzmir'i kaybetmesi demektir. CHP'nin İzmir'i kaybetmesi, CHP'nin düşmesi demektir. Bu durumda, Akşener'in "biz bir bölen olmayız ama başkaların da bölen olmasını kabullenemeyiz" sözü ne anlama geliyor sizce?



İYİ şantaj bence!



YANDAŞ VE YALAKA DİYENE BAKIN HELE



Yılmaz Özdil'in, "(...) egosu patlak üç beş köşe yazarlar"dan biri olan Can Ataklı, hemen her gün Tayyip Erdoğan'a destek veren, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'a hakkını teslim eden gazetecilere çirkin laflar ediyor:



-Yalaka ve yandaş medya.

-Kurgulanmış gazeteciler.

-Satılmış...

-Tetikçi...



Can'ın ben en çok "yandaş" demesine şaşıyorum. Zira kendisi üyeliği hâlâ devam ediyorsa CHP'nin resmi yandaşı oluyor. CHP'den vekil, belediye başkanı... ne verirlerse abime yapmak istemişti. İstediği olmayınca, soluğu DSP'de almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, bir ara İP'i de yokladı. Çağırsalar, HDP'ye koşa koşa gitmezse, ben de ne olayım :)



"(...) satılmış, tektikçi, şu bu.."

Ya kardeşim, senden daha iyi tetikçi mi var?

Cem Uzan'ın televizyonunda ve gazetesinde hemen her gün tetikçilik yapan sen değil miydin? Sen değil miydin, Uzan'ın her gün önüne koyduğu küfürnâmeyi okuyan ve yazan ben miydim? Zafer Mutlu'ya her gün saydıran... sonra da gidip elini başının üzerine koyduktan sonra Vatan'da köşe kapan sen değil miydin?



Diyene bak!



Senin gibi geçmişi kirli, yandaş, yalaka ve tetikçi birinin değil konuşması, yazması... bir daha yumrukladığı o klavyeye dokunmaması gerekiyor.

|