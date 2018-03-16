  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!

Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!

İYİ Parti’nin sabit oyunun yüzde 16’lara çıktığını ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte oylarının yüzde 22’yi bulduğunu belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 21:06 - Güncelleme: 16-03-2018 21:06

Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık oturumun soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı. “Anket yaptırıyor musunuz?” şeklindeki soruya Meral Akşener, şöyle yanıt verdi:

“Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16’lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘Oy verebilirim ve kararsızım’ diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam yüzde 22’yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘Hangi partiye oy vereceksiniz?’ sorusuna ‘Cevap vermiyorum’ diyor.”

"KIBRIS BİR MİLLİ MESELEDİR"

“Kıbrıs konusunu sizin partiniz dışında gündeme getiren yok. Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna ise Meral Akşener, “Kıbrıs bir milli meseledir. Herkes farklı siyasi görüşlerde olsa da son tahlilde Kıbrıs’ın yanında olmak zorundadır. Büyükelçi arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor ve Kıbrıs’la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta bir emrivaki endişemiz var. Bu konuda zaman zaman iktidar partisine uyarılarımızı yapıyoruz“ dedi.

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; İYİ Parti’nin kuruluş amacından ve siyasi arenada konumlandığı yerden de bahseden Meral Akşener, şunları söyledi:

“Birinci amacımız siyasi alandaki tıkanıklığı gidermekti. İkincisi, toplum çok gerildi, huzur ve nefes almaya ihtiyaç vardı. Nefes aldırabilmek adına yola çıktık. Önemli bir alternatif oluşturmak adına milletimizin talebi doğrultusunda ortaya çıkan bir siyasi hareketiz. İYİ Parti siyasi alanda boşluk doldurmak için değil tüm milletimizi kucaklamak hedefi ile merkezde yer alan siyasi bir harekettir. İYİ Parti’nin mensuplarının farklı siyasi görüşleri olsa bile Türkiye’nin geleceği ile ilgili tasavvurları, hayalleri ve umutları olan insanların bir araya geldiği bir siyasi oluşumdur. Milletimize ulaşma ve kendimizi anlatma zorluğumuz var mı? Evet, var. Medya üzerinden sesimizi duyuramama zorluğumuz da var. Bizler de dijital ve sosyal medyanın yanı sıra konvansiyonel metotlarla milletimize ulaşmaya çalışıyoruz.Esnaf ziyaret yapıyoruz evlere misafir oluyoruz. İl il geziyor vatandaşlarımızın derdini dinliyor elini sıkıyoruz.“

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • velican izmirli 16 Mart 2018 21:58 iyi partinin yüzde 22 oy alacağını söyleyen sayın meral akşener hanımefendi sen hiç buna kendinde inanıyorsan eğer çok çok kuvvetli kimyasal içmişsin demekki uçmuşsun ,, senin alabileceğin oy oranı eğerki yüzde 2 nin üzerinde çıksın , bende gelip çankayadaki il binanızın önünde eşşek gibi çıkıp anıracağım , eğerki yüzde 2 oy oranında kalırsan sende çıkıp eşşek gibi anırmayı kabul ediyorsan hodri meydan , sen güvenilir bir siyasetçi değilsin , önce siyaseti dürüst ve güvenilir bir dil ve diksiyon ile yapmayı öğren , dalkavuklar ile çıktığın yolda dalkovuklarınla çalar oynarsın anca gidersin

    CEVAP YAZ 3 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro