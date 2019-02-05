Meral Akşener İYİ Parti'nin 9 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki haftalık aradan sonra partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener partisinin 9 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adayları tek tek kürsüye çağıran Akşener, Manisa belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı'ya sıra geldiğinde ''Manisa'yı istiyorum bak yoksa anne terliği yersin'' dedi.

Akşener, seçim sürecine ilişkin uyarıda bulunurken, "81 milyon bir aile olarak, şucu bucu diye ayırmadan, yüz yüze bakmaya devam edeceğiz" dedi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere yanıt veren Meral Akşener, "Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda kahir ekseriyet hemfikirdir. Ama sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanmasının Peygamber efendimizin dilinden söyledim. İYİ Parti'ye düşmanlık edebilmek için dinimizi ortaya attılar, yapmayın. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı.

BİBERİN KİLOSU 18 LİRA OLDU: Akşener, soğan ve biber fiyatlarındaki artış için "Soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur, biberin kilosunun 18 lira olduğu yerde menemen bibersiz olur" dedi.