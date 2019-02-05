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Meral Akşener İYİ Parti'nin 9 belediye başkan adayını daha açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Kayseri, Manisa, Gaziantep, Kütahya, Mardin, Samsun, Yozat, Adıyaman ve Muş'un belediye başkan adaylarını açıkladı!

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 10:14 - Güncelleme: 05-02-2019 10:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki haftalık aradan sonra partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Akşener partisinin 9 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adayları tek tek kürsüye çağıran Akşener, Manisa belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı'ya sıra geldiğinde ''Manisa'yı istiyorum bak yoksa anne terliği yersin'' dedi.

Akşener, seçim sürecine ilişkin uyarıda bulunurken, "81 milyon bir aile olarak, şucu bucu diye ayırmadan, yüz yüze bakmaya devam edeceğiz" dedi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere yanıt veren Meral Akşener, "Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda kahir ekseriyet hemfikirdir. Ama sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanmasının Peygamber efendimizin dilinden söyledim. İYİ Parti'ye düşmanlık edebilmek için dinimizi ortaya attılar, yapmayın. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı.

BİBERİN KİLOSU 18 LİRA OLDU: Akşener, soğan ve biber fiyatlarındaki artış için "Soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur, biberin kilosunun 18 lira olduğu yerde menemen bibersiz olur" dedi.

BU SEÇİMDE KİMSENİN KOLTUĞU TEHLİKEDE DEĞİL: Yerel seçimler için "beka mücadelesi" ifadelerini eleştiren İYİ Parti lideri, "Bu seçimlerde kimsenin koltuğu gitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı için 4 yıl sonra seçim yapılacak. Beka diyenlerin koltuğu tehlikede değil" diye konuştu. Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İYİ PARTİ'YE ÇAMUR ATIYORLAR: AKP ve HDP Grup Başkanvekilleri görüşmüşler. İki yıla yakın terörist başına ziyaret yasaklanmıştı şimdi yeniden izin çıktı. AKP'nin oy alması için yeniden HDP ile kol kola girmesine razı mısınız? Bu konuda samimi olmadıkları gibi bir de İYİ Parti’ye çamur atıyorlar.

IĞDIR VE AHLAT'TA ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ: Iğdır’da olanlara bakılınca kimin nerede olduğu çok net görülüyor. Balıkesir'de Denizli de İYİ Parti'ye karşı beka diyerek ittifak kuranlar, Iğdır'da ittifak kurmuyor. İYİ Parti Iğdır’da ve Ahlat’ta aday çıkarmayacağını ilan ediyor.

Akşener İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kayseri: Dursun Akaş
Manisa: Orkun Şıktaşlı
Gaziantep: Mehmet Ejder Demir
Kütahya: Aynur Sezer
Mardin: Tuna Işıkhan
Samsun: Hayati Tekin
Adıyaman: Abdulkadir Kırmızı
Muş: Erkan Çelikoğlu
Yozgat: Metin Özışık

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 05 Şubat 2019 10:28 Sayın Akşener: "Ne mutlu göğsünü gere gere Türk'üm diyene." böyle diyorsun ama Türk sözcüğüne düşman siyasetçiler sizi ülkeyi bölmekle suçlayıp, savcıları göreve çağırırsa ertesi gün savcılıktan davet alırsınız. Çünkü bu ülke hukuk devletidir. Siyasiler işaret edince savcılar harekete geçer. Papaz Brunson davası gibi olur. Deniz Yücel nasıl ilk duruşmada beraat ettiyse sizde tutuklanırsınız.

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