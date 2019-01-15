Meral Akşener İYİ Parti'nin 6 şehir adaylarını açıkladı!

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti’de 6 il ve bir ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. Meral Akşener partisinin grup toplantısında partisinin Konya, Kocaeli, Rize, Sakarya, Kastamonu, Ağrı ve Rize'nin Güneysu adaylarını açıkladı.

Akşener’in açıkladığı adaylar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize ve Güneysu da yer aldı.

Akşener Rize Belediye Başkan Adayı olarak İYİ Parti Rize Kurucu Üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığından emekli Başmüfettiş Yakup Özkan’ı, Güneysu İlçe Belediye Başkan Adayı olarak ise Teknik Bilimler Makine Mezunu Sefer Özer'i aday gösterdi.

BENİM BÜTÜN AKŞENER AİLESİ TAKİP EDİYORDUR: Akşener Rize Belediye Başkan adayı Yakup Özcan'ı tanıtırken benim bütün Akşener ailesi izliyordur dedi. İnşallah 31 mart bu sorumluluğun tescilleneceği bir tarih olacaktır. Türkiye'yi iyi belediyecilikle buluşturacak adaylarımız yanımızdalar. Sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum diyen Akşener'in açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

Sakarya: Cihan Kolip

Konya: Oğuz Şimşek

Kocaeli: Serdar kaman

Kastamonu: Levent Dikmen

Ağrı: Taner Söylemez

Rize: Yakup Özcan

Güneysu: Sefer Özel