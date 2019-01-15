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Meral Akşener İYİ Parti'nin 6 şehir adaylarını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Konya, Kocaeli, Rize, Sakarya, Kastamonu, Ağrı ve Rize'nin Güneysu ilçesinin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler...

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 10:13 - Güncelleme: 15-01-2019 10:13

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti’de 6 il ve bir ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. Meral Akşener partisinin grup toplantısında partisinin Konya, Kocaeli, Rize, Sakarya, Kastamonu, Ağrı ve Rize'nin Güneysu adaylarını açıkladı.

Akşener’in açıkladığı adaylar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize ve Güneysu da yer aldı.

Akşener Rize Belediye Başkan Adayı olarak İYİ Parti Rize Kurucu Üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığından emekli Başmüfettiş Yakup Özkan’ı, Güneysu İlçe Belediye Başkan Adayı olarak ise Teknik Bilimler Makine Mezunu Sefer Özer'i aday gösterdi.

BENİM BÜTÜN AKŞENER AİLESİ TAKİP EDİYORDUR: Akşener Rize Belediye Başkan adayı Yakup Özcan'ı tanıtırken benim bütün Akşener ailesi izliyordur dedi. İnşallah 31 mart bu sorumluluğun tescilleneceği bir tarih olacaktır. Türkiye'yi iyi belediyecilikle buluşturacak adaylarımız yanımızdalar. Sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum diyen Akşener'in açıkladığı belediye başkan adayları şöyle: 

Sakarya: Cihan Kolip
Konya: Oğuz Şimşek
Kocaeli: Serdar kaman
Kastamonu: Levent Dikmen
Ağrı: Taner Söylemez
Rize: Yakup Özcan
Güneysu: Sefer Özel

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 10:57 Ya allah aşkına bunlar açıklasa nee oluuur aciklamasa ne olur. Eh işte Mart a kadar avunsunlar bakalim

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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