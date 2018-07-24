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Meral Akşener İYİ Partililere karar için saat verdi

Meral Akşener İYİ Partililere karar için saat verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli olağanüstü kurultay kararı almasının ardından partililerin Meral Akşener'i yeniden Genel Başkanlığa aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 06:59 - Güncelleme: 24-07-2018 06:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan partililere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan partililerden 72 saat süre istedi.

Akşener'in Twitter hesabından yaptığı ve aday olmayacağını açıkladığı paylaşımının ardından partililer dün Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. İYİ Partililer bugün de Akşener'in evinin önünde toplanarak ikna çabalarını sürdürdü. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi.

AKŞENER 72 SAAT SÜRE İSTEDİ
İYİ Partililerin iki gündür devam eden eylemlerinin ardından Akşener'den ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.

TÜRKKAN: 72 SAAT SONRA BURADA BİRLİKTEYİZ
Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 09:36 meral hanım ,tekrar genel başkan adayı olmalı.

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