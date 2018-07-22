Meral Akşener İstifa mı etti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener, Afyon çalıştayında "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi.

AKŞENER, ÇAĞLAR CİLARA'NIN SORULARINI YANITLAMIŞTI

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin öncesinde KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlamıştı.

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah çalıştayda olduğu görülüyor. Akşener mesajında, "Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık. Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.