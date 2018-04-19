Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nca Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bir gönül ve dava adamı Nihat Gürer' adlı anma programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Salonda 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı. Salonda Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunduğunu söyleyen ve ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Akşener, "Şuanda bu salonda sadece Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunuyorum. Ev sahibi olarak ve ağabeyimin kız kardeşi olarak karşınıza çıktım. Kalbimin bütün gücüyle hoş geldiniz Allah sizden razı olsun. Bu salonu şereflendirdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Esas ne biliyor musunuz? Ağabeyim sizleri bize sevdirdi. Hepinizin ismini önce ondan duydum, o sizi anlattı sonra ben sizlerle tanıştım. Benden büyüklerim hatırlayacaklardır, farkında olmadan hepinizin karşısında hazır ola geçtim. Nihat Gürer emeklerinizi öyle anlatmıştı ki yaşıtım da olanlar dahil o emeğe saygı duymayı öğrendik. Benim için çok büyük boşluk. Ağabeyim hayatımda çok özel bir yere sahipti" dedi.

  • Güncel 19 Nisan 2018 11:13
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