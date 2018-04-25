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Meral Akşener aday mı? Kılıçdaroğlu ile görüştü bombayı patlattı

Meral Akşener aday mı? Kılıçdaroğlu ile görüştü bombayı patlattı

ANKARA'da seçim trafiği baş döndürürken son dakika haberler arka arkaya geliyor. CHP-İYİ Parti- SP ittifak hattında Abdullah Gül'ün adaylığı gündemdeyken Meral Akşener son kararını ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener çıkışta bakın neler dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 14:10 - Güncelleme: 25-04-2018 15:20

İSTANBUL'da Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu adaylık teklifi ile Abdullah Gül'ün kapısını çaldığı saatlerde son dakika açıklama Ankara'dan geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Kritik görüşme sonrası iki lider kameların karşısına geçti. İlk sözü Akşener aldı ve adaylığına ilişkin son noktayı koydu: ''Cumhurbaşkanı adaylığım devam ediyor.''

Kılıçdaroğlu ise ''24 Haziran'da demokrasiyi getireceğiz bundan yüzde yüz eminim'' dedi. İşte görüşme sonrasında gelen bomba açıklamalar;

MERAL AKŞENER : ADAYIM

Meral Akşener, "Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU : YAPTIĞIMIZ DEMOKRASİYE KATKI

Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise Meral Akşener'in adaylığına yorumda bulunmadan şu açıklamayı yaptı:
-"Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır.

Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" .

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR56 YORUM

  • Naci 25 Nisan 2018 16:30 Kılçtarpğluna Baykal ne demişti; ya Cbaşkanlığı na adayı ol yada genel başkanlığı bırak

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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