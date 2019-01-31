Merakla beklenen Xiaomi Mi 9'un tanıtım tarihi belli oldu

Her yıl yapılan Mobil Dünya Kongresi (MWC) Şubat ayına damga vuracak. Xiaomi‘nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Mi 9 hakkında ortaya çıkan yeni habere göre Mobil Dünya Kongresi ‘nde 24 Şubat Pazar günü tanıtılacak.
Shiftdelete'in haberine göre tanıtım tarihi ve özellikleri belli olan telefon için sıradaki merak edilen konu ise Türkiye fiyatı. Xiaomi, rakiplerine göre güçlü donanım ve uygun fiyatlı telefonlarıyla biliniyor. Mi 9'un tahmini fiyatı ise 436 dolar olması bekleniyor.
Xiaomi Mi 9'un sızdırılan özellikleri
Ekran: 6.4 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED
İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 855 – Adreno 640
RAM: 6 veya 8 GB RAM
Depolama: 128 GB depolama alanı
Arka üçlü kamera: 48 MP ana kamera + 18 MP ikincil kamera + 8 MP uzaklık ölçer sensörü
Ön Kamera: 24 MP IMX576
Batarya: 32 W Hızlı şarj 4.0 destekli 3500 mAh
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteği
İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie
Fiyat : 436 dolar
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