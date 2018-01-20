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Merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı!

Merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB+' seviyesinde teyit etti, not görünümünün 'durağan' olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 00:42 - Güncelleme: 20-01-2018 00:42

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıkladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB+', görünümünü 'durağan' olarak teyit etti. Fitch Ratings'in, Türkiye notuna ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. 

Fitch, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan 'BB+' seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde de değişiklik yapmamıştı.

Fitch değerlendirmesinde; dış finansman görünümüne olan hassasiyete bağlı stresin artışı, politik görünüm ve güvenlik koşullarında önemli bir bozulma negatif kredi notu aksiyonuna neden olabilecek faktörler olarak sıralandı.

Diğer taraftan, dışa bağımlılığı azaltacak ve yapısal eksiklikleri hedef alan reformlar ile makroekonomik verilerde iyileşmeyi destekleyen politik görünümde ve güvenlik durumunda iyileşme ise pozitif kredi notu aksiyonu sağlayacak etkenler olarak listelendi.

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