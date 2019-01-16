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Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklandı. Yüzde 24 olan faiz oranı sabit tutuldu. Son dönemde açıklanan verilerle ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 11:58 - Güncelleme: 16-01-2019 14:06

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Açıklamada  "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Son dönemde açıklanan verilerle ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini belirten Merkez Bankası dış talebin gücünü koruduğunu ve finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini belirtti. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin de sürmesinin beklendiği kaydedildi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

VERİLER YAKINDAN İZLENİYOR
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

UZMANLAR YORUMLADI
Bankanın yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Uzmanlar faiz oranlarında bir değişiklik beklemediklerini karar öncesi dile getirmişti  Bloomberg HT’ye konuşan ekonomist Güldem Atabay "Enflasyon %25'ten 20'ye inmişken, ekonomi daralma sinyalleri verirken piyasada ilk çeyrekte indirim gelir mi endişesi var. Buna yönelik mesaj verirse TL üzerinde oynaklık artacaktır" diye konuşmuştu.

Doların gözü faiz kararında dolar güne nasıl başladı?

 

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