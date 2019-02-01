Merakla beklenen Honor 10 Lite Türkiye'de satışa sunuldı

Bugünlerde tanıtıldıktan sonra Türkiye'de uygun fiyatıyla satışa sunulması beklenen telefonlardan biri olan 10 Lite, resmen Türkiye'de. Honor, yeni telefonu Honor 10 Lite ile Türkiye'de kullanıcılarla buluştu.

Su damlası şeklinde olan çentikli ekranıyla gelen Honor 10 Lite'ın özellikleri göz dolduruyor. Diğer yandan 6.2 inç'lik ekranla gelen Honor 10 Lite, Full HD + IPS LCD ekran yapısını kullanıyor.

Ayrıca Honor, tasarımda kasasında kenarlara doğru incelen, polikarbonat şasi kullandı. Diğer yandan 12nm mimarisine sahip Kirin 710 yonga setinden güç alan telefon, sahip olduğu GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile oyunlarda hayli iyi performans sunuyor. Aynı zamanda cihaz; 64GB depolama kapasitesinin yanında 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine de sahip.

Modelin kamerasında ise yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Nesneleri birbirinden ayırarak çekilen görüntülerden çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz.

Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığında ve 13MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Honor 10 Lite'a hemen yanında bulunan f/2.4 diyafram açıklığında ve 2MP çözünürlüğündeki sensör yardımcı oluyor. Cihazın ön tarafında ise tam 24MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, selfie kamerası olarak yerini alıyor.

Fiyat: Honor 10 Lite'ın 32 GB modeli 1799 TL, 64 GB modeli ise 1999 TL'den bugün satışa sunulmuş durumda.