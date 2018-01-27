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Merak ediliyordu! Reza Zarrab'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Merak ediliyordu! Reza Zarrab'ın nerede olduğu ortaya çıktı

ABD’de yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek başsavcılıkla işbirliği yapan Reza Zarrab’ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 10:37 - Güncelleme: 27-01-2018 10:37

İran'ın ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından da büyük yankı uyandıran planını duruşmalarda detaylı anlatan Zarrab halen New York şehrine yaklaşık 40 dakika mesafedeki bir cezaevinde tutuluyor.

TECAVÜZ İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

Hürriyet'in haberine göre; Zarrab’ın mahkemede tanıklık yaptığı günlerde eski hücre arkadaşı tarafından kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye bir suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı.

MAHKEMEYE VERİLMİŞTİ
Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel taciz ve tecavüz ettiğini iddia etmişti.

CEZAEVİ KAYITLARINDA İSMİ GEÇMİYOR
New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Zarrab’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor. İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde alt mahkeme davalarını da kabul eden “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Zarrab’ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor.

ZARRAB'IN AVUKATI SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ
Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • at 27 Ocak 2018 13:25 aman Türkiye'den çıkmasın da... ülkeyi milleti de satar da...

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KİMDİR ?
Reza Zarrab
REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İranlı iş adamı olan ve Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab özel hayatı ve biyografisine gelin hep birlikte bakalım. 13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Re

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