Menopoz da beslenme nasıl olmalıdır?

Menopoza giren kadınlarda östrojenin çekilmeye başlamasıyla birlikte metabolizma yavaşlar. Özellikle de göbekte yağlanma şeklinde kilo artışı gözlenir. Menopozda günlük iki bardak yağsız süt, yoğurt ve kalsiyumdan zengin yeşil yapraklı sebzeler, beyaz lahana, kuru baklagiller, fınıdık, susam, badem tüketebilirsiniz. B vitamini alımınızı artttırarak uykunuzu düzenleyebilir ve gerginliğinizi azaltbilirsiniz. Kahve alkol ve aşırı baharatlı yiyecekler sıcak basmalarını arttırabileceği için miktarlarını azaltarak onların yerine ıhlamur ve biberiye çaylarını tercih edin Günlük on bin adım atarak aktif olun, menepozda kilo verebilmek biraz daha zordur fakat imkansız değildir.