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Menisküs nedir? Menisküs ameliyatı olanlar dikkat!

Menisküs nedir? Menisküs ameliyatı olanlar dikkat!

Menisküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir disktir. Genel olarak sporcularda ve yaşlılarda görülen menisküs ameliyatı nasıl yapılıyor ve menisküs ameliyatı olanların tedavileri ne kadar sürüyor. Prof. Dr. Oğuz Cebesoy menisküs hakkında bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 00:30 - Güncelleme: 28-03-2018 00:30

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Oğuz Cebesoy menisküs yırtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, kronik diz ağrılarının sebebinin menisküs olabileceğini ifade etti

MENİSKÜS NEDİR: Prof. Dr. Cebesoy, menisküsün genellikle, sabit ayak üzerinde ve dizin dönme hareketi sırasında meydana gelen bir sağlık problemi olduğunu kaydederek, spor yapanlarda ve gençlerde ciddi travma sonrası ortaya çıktığını, yaşlılarda ise menüsküs dokusunun yaşlanmasına bağlı olarak oturup kalkma sırasında bile meydana gelebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Cebesoy, “Menisküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir disktir. Her dizde biri iç tarafta biri dış tarafta olmak üzere 2 adet menüsküs bulunur. Dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit oranda yayılmasını sağlar. Genel olarak “menisküs” kelimesi bir diz sorunu olarak kullanılır ancak sorunun asıl adı “menisküs yırtığıdır”. Menisküs yırtığı genellikle dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşur. Sporcular arasında yaygındır ancak gündelik hayatta yapılacak ters bir hareket, atılacak yanlış bir adım dizin burkulmasına ve menüsküsün yırtılmasına sebep olabilir. Ayrıca yaş aldıkça yıpranan menüsküs daha kolay yırtılabilir” dedi.

MENİSKÜS YIRTIKLARININ BELİRTİLERİ: Menüsküs yırtıklarının belirtilerine değinen Prof. Dr. Cebesoy, “Menüsküs yırtıkları olduğunda dizde ani bir ağrı ve batma hissedilir. Birkaç saat içerisinde dizde şişlik meydana gelebilir. Bazen yırtılan menüsküs parçası diz eklem aralığında sıkışarak dizin kilitlenmesine yol açabilir. Kilitli diz durumunda acilen cerrahi tedavi yapılması gerekir. Zaman geçtikçe dizdeki ağrı ve şişlik azalır ve ağrı çömelme gibi dizin zorlayıcı hareketlerinde ortaya çıkar. Zaman zaman yırtık menüsküs parçaları dizde takılma ve kıtırtı benzeri seslere yol açabilir. Menüsküs yırtıklarının tanısı fizik muayene ve MRI görüntülemesi ile konur” ifadelerinde bulundu.

MENİSKÜS YIRTIKLARININ TEDAVİSİ: Yırtık durumunda gerçekleştirilecek tedavi süreci ile ilgili konuşan Prof. Dr. Cebesoy şunları söyledi: "Menisküs yırtıkları tedavisi genellikle artroskopik cerrahidir. Öncelikle yırtık menisküs dikilerek onarılmaya çalışılır. Eğer yırtık onarıma uygun değilse yırtık olan kısım çıkarılır. Bazen gençlerde menisküsün kanlanan bölgesinde olan küçük yırtıklar iyileşebilir. Bunlarda istirahat, ağrıya yönelik ilaç tedavisi ve bir süre dizlik kullanılabilir. Menisküs tamiri uygulanan hastaların ameliyat sonrası dönemde birkaç hafta koltuk değneği kullanması ve çömelmekten kaçınması gerekebilir. Spora dönüş, 4 hafta ile 3 ay arasında sürelerde olabilir. Tamir edilmeyen durumlarda yırtık olan menüsküs parçası çıkarılır. Menisektomi adı verilen bu işlemde sadece menisküsün yırtık kısmı çıkarılarak geriye kalan sağlam kısmı korunur. Ne kadar çok doku korunabilirse dizin uzun dönem sağlığı için o kadar iyi olur. Menüsektomi sonrası birkaç gün ya da hafta içersinde normal yaşama ve spora dönmek mümkündür."

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