Mendilci çocukların ölüme davetiye çıkardığı anlar kamerada

Okmeydanı'nda seyir halindeki bir otomobilin üzerine çıkan mendil satan iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Mendil satmaya çalıştıkları araçtan olumlu yanıt alamayan çocukların ısrarı görenlere "Pes" dedirtti. Otomobilin üzerinde çıkarak yüzükoyun uzanan çocuklar, uzun süre bu şekilde yolculuk yaparken otomobil sürücüsünün umursamazlığı da bu kadarına pes dedirtti. Canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli yolculuğu ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.Görüntülerde iki çocuk hareket halindeki aracın üzerinde yolculuk yapıyor. Çocuklardan biri aracın üzerinde ayağa kalkmaya çalışırken, bu yolculuk uzun süre devam ediyor.

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