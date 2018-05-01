Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

TÜRKİYE'nin ABD ile son temaslarında "YPG çekilmezse bir gerekeni yaparız" diyerek operasyon sinyali verdiği Menbiç'ten skandal görüntüler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un PKK/PYD elebaşları ile yaptığı toplantıda verdiği yardım sözünün gereği olarak Menbiç'e giden Fransa askerlerinin bölgede devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.Son gelen fotoğraflarda ABD askerleri ile Fransa askerlerinin yan yana devriye gezip nöbet tuttukları görülüyor. Her iki ülke askerlerinin zırhlı araçlarına kendi ülkelerinin bayraklarını çektikleri görülüyor...