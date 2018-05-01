Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

"Türkiye'nin PYD geri çekilsin ya da müdahale ederiz" dediği Menbiç'te ABD ve Fransa askerleri yan yana devriye atarken yakalandı... Menbiç'e giden 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu söyleniyor...

Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

TÜRKİYE'nin ABD ile son temaslarında "YPG çekilmezse bir gerekeni yaparız" diyerek operasyon sinyali verdiği Menbiç'ten skandal görüntüler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un PKK/PYD elebaşları ile yaptığı toplantıda verdiği yardım sözünün gereği olarak Menbiç'e giden Fransa askerlerinin bölgede devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.Son gelen fotoğraflarda ABD askerleri ile Fransa askerlerinin yan yana devriye gezip nöbet tuttukları görülüyor. Her iki ülke askerlerinin zırhlı araçlarına kendi ülkelerinin bayraklarını çektikleri görülüyor...

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Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi'nden üst düzey bir yetkili, "Fransa askerleri kısa bir süre önce Menbiç'e geldi. Şimdi Menbiç'in kuzeyinde askeri bir üs kuruyorlar. TSK ile ÖSO operasyon yapmasın diye Menbiç'in kuzeyinde varlıklarını artırıyorlar. Sacur Çayı bölgesinde sürekli devriyeye çıkıyorlar. Askeri araçlarıyla bölgede nöbet tutuyorlar. Askeri araçların üzerinde Fransa bayrağı bulunuyor. Fransa askerleri Menbiç'in değişik bölgelerinde boy gösteriyor. Genelde Menbiç'in sınırlarında bulunuyorlar. 50 civarında Fransa askeri var" dedi.

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Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

FRANSIZ-AMERİKAN ASKERLERİ ORTAK DEVRİYEDE... Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl da Fransız askerlerinin Menbiç'te devriyeye çıktığını doğruladı. Ebu Adıl, Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve sınırda nöbet tuttuğunu, Fransa askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdiğini aktardı. Görüntülerde ABD ve Fransız askeri araçları yan yana görülüyor...

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Menbiç'te skandal görüntü! Fransız ve ABD'li askerler yan yana devriyede

KUZEYDE 250 FRANSIZ ASKERİ... Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu söyleniyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr er Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.

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