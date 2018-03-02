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Menbiç'te PKK'ya büyük şok

Menbiç'te PKK'ya büyük şok

Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 23:44 - Güncelleme: 02-03-2018 23:44

Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu. 

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti. 

Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı. 

Afrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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  • Tellal 03 Mart 2018 00:53 Türkiye deki boş gezenin boş kalfası soğan erkeklerine duyurulur

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