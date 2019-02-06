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Menajeri yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Menajeri yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin dün TFF'ye verdiği 28 kişilik listesinde kendisine yer bulamayan Yassine Benzia üzüntüsünü yaşarken, menajerinden ilk açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 16:48 - Güncelleme: 06-02-2019 16:48

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için takımların TFF'ye vermek zorunda olduğu 28 kişilik kadro listesi, dün teslim edildi. Fenerbahçe'de 28 kişi içinde kendisine yer bulamayan Yassine Benzia, menajeri tarafından açıklamalarda bulundu. Menajer Niang, Benzia'nın Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini söyledi.

Gelecek sezon olmayacak
Djibril Niang yaptığı açıklamada, Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirtti. Niang, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak. Gelecek sezonda burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" sözlerini kullandı.

Süper Lig'de oynama şansı kalmayan Benzia, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda ise yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 16:53 NERESİ YILDIZ YA ALLAH AŞKINA YILDIZ OYUNCUYMUŞ HANİ NERDE YILDIZ SAHADA YOK

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