Menajeri yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için takımların TFF'ye vermek zorunda olduğu 28 kişilik kadro listesi, dün teslim edildi. Fenerbahçe'de 28 kişi içinde kendisine yer bulamayan Yassine Benzia, menajeri tarafından açıklamalarda bulundu. Menajer Niang, Benzia'nın Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini söyledi.

Gelecek sezon olmayacak

Djibril Niang yaptığı açıklamada, Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirtti. Niang, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak. Gelecek sezonda burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" sözlerini kullandı.

Süper Lig'de oynama şansı kalmayan Benzia, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda ise yer alıyor.