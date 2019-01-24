Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek? Gelir vergisi ile maaşlar azalacak

Gelir vergisinde yapına değişlikle başta memur ve işçiler olmak üzere milyonlarca çalışanın aylık kazancından yüzde 15'ten başlayarak kesinti yapılmaya başlanacak. Yeni yıl zammı ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlar yükselirken gelir vergisi ile azalacak.

Ocak ayında yüzde 15 vergi ödeyen üniversite mezunu bir memur yüzde 20'lik vergi dilimine eylül ayında girecek. Yüzde 20'lik kesinti ile maaşından 106 lira düşecek. Eylülde yüksek vergi dilimine girecek olan polis 113 lira, mühendis 112 lira, hemşire 109 lira, öğretmen 39 lira kaybedecek. Hakimlerin yüzde 15'lik vergisi ise daha mart ayında yüzde 20'ye, mayısta yüzde 27'ye çıkacak. Hakimlerin maaşında 986 lira kesinti olacak. Twitter

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, artan oranlı vergi diliminin memurların net maaşında yol açacağı erimeyi tek tek hesapladı. Çalışmaya göre, kamuda hizmetli kadrosunda çalışan 25 yıllık bir memurun ocak maaşı yeni yıl zammı ve enflasyon farkıyla birlikte net 3 bin 572 liraya çıktı. Bu memur önümüzdeki temmuz ayına kadar hep yüzde 15 Gelir Vergisi ödeyeceği için maaşı değişmeyecek. Temmuz ayında yapılacak yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla maaşı 3 bin 751 liraya çıkacak. Twitter

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Ancak bu memur kasım ayında yüzde 20'lik Gelir Vergisi dilimine gireceği için ödeyeceği 93 lira artacak, net maaşı ise 3 bin 658 liraya düşecek. Twitter

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