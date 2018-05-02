Memurluk kalkıyor mu bakan yeni 657 açıklaması-2018

Memurluk kalkıyor mu, 2018 memurluk sistemi bitiyor mu, yeni memurluk düzenlemesi mi geliyor soruları 657'li çalışanların son günlerdeki konusu oldu. Bakan Jülide Sarıeroğlu ise son günlerdeki söylentiler hakkında net konuştu ve memurluk kalkıyor iddialarına kesin cevabı verdi. ülide Sarıeroğlu "memurluk kalkıyor" yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber'de Aysun Torun’un sorularını yanıtladı.

Sarıeroğlu, memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, "Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3.5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi" dedi.