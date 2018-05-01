Memurluk kalkıyor mu Bakan Sarıeroğlu'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber'de Aysun Torun’un sorularını yanıtladı.

Sarıeroğlu, memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, "Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi" dedi.