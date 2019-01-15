Memurların yemek ücreti belirlendi 2019'da kim ne kadar ödeyecek

Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, 15 Ocak 2019'dan 14 Ocak 2020'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,37 lira ile 5,45 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,65 lira ile 6,54 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,37 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,31 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,85 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,68 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,88 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,54 lira olarak tahsil edilecek.