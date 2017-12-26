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Memurların 2018 zammı ocak 2018 polis maaşları ne kadar?

Memurların 2018 zammı ocak 2018 polis maaşları ne kadar?

Memurların 2018 zammı ne kadar olacak ocak ayı zamları 2018 hangi memur ne kadar alacak? Polis 2018 zamlı maaşları belli oldu mu? Polis maaşları 2018'de ne kadar olacak? Polis maaşları 2018 güncel bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 16:14 - Güncelleme: 26-12-2017 16:14

2018'e sayılı günler kala memurlar zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. Memurların ünvanları ve alanlarına göre değişen maaşlar 2018 güncel ne kadar olacak? Polis 2018 yılında ne kadar zam alacak?

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak.

POLİS MAAŞLARI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan kaymakam maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre polis maaşları 4.000 TL olmuştu. Aralık ayında hiç enflasyon artmasa bile polislerin maaşı 4 bin 201 TL'ye yükselecek. 

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLDU Memur ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste

Memur zammı belli oldu 2018-2019 toplu sözleşme zam oranı

 

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