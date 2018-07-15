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Memurlara yarın tatil mi 16 temmuz resmi tatil açıklaması

Memurlara yarın tatil mi 16 temmuz resmi tatil açıklaması

Memurlara yarın yani 16 temmuz pazartesi günü tatil mi oldu yeni açıklama geldi mi araştırmaları şu saatlerde arttı. 15 Temmuz kutlamaları için sokaklara dökülen binlerce kişi gece geç saatlere kadar kutlamalara katıldı. Peki 15 temmuz ertesi gün yani 16 temmuz pazartesi memurlar idari izinli mi sayılacak resmi açıklama geldi mi?

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 23:43 - Güncelleme: 15-07-2018 23:43

16 temmuz memurlara tatil mi, yarın memurlar idari izinli mi sayılacak resmi açıklama geldi mi? Tüm yurtta çoşkuyla kutlanan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü için gece geç saatlere kadar sokaklarda olan vatandaşları yarın yani 16 temmuz pazartesi günü tatil mi oldu araştırmasını yapmaya başladı. Şu ana kadar henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2018 resmi günler takvimine göre 15 temmuz ertesi gün tatil değildir. Yani yarın çalışanlar ve memurlar mesai yapacaklar.

RESMİ TATİL GÜN SAYISI 16 OLDU: 15 Temmuz'un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi. 3 buçuk gün olan Ramazan Bayramı, 4 buçuk gün olan Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve SporBayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi. Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.

İşte 2018 yılında kalan resmi tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram perşembe günü kutlanacak.  Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapmış olacaklar.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ: Bayram pazartesi günü kutlanacak. Haftasonu ile birlikte üç gün tatil yapılmış olacak.

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