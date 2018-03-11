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Memurlara verilen displin cezaları neler-2018 657 rehberi

Memurlara verilen displin cezaları neler-2018 657 rehberi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara hangi durumlarda disiplin cezası verilir? Memurlara verilen uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezaları hangi durumlarda verilir, memurların siciline bu durum işler mi?

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 14:35 - Güncelleme: 11-03-2018 14:30

657'li memurlara verilen cezalar neler 2018 657 rehberi haberimizde.

Memurlara verilen uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezaları hangi durumlarda verilir, memurların siciline bu durum işler mi?

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:

- Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Anayasa'nın 129. maddesinin 2. fıkrasına göre, "memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez."

Disiplin cezalarında savunma hakkı genel olarak Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Devlet memuru hakkında savunma hakkı alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

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