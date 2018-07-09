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Memura güzel haber maaşa 3 zam birden!

Memura güzel haber maaşa 3 zam birden!

MEMURLAR haziran enflasyon farkı ile birlikte ne kadar zamlı maaş alacak sorusu yanıt buldu. Memura Temmuz ayında 3 ayrı zam var. Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? Hangi zamlar maaşa yansıtılacak? İşte yanıtı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:26 - Güncelleme: 09-07-2018 10:26

MEMUR maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı Haziran ayı enflasyon farkının açıklanması ile cevabını bulurken Temmuz ayında memurlar 3 ayrı zam almış oldu.

Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu.

Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti.

Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Yani memurlar için yüzde 5.17’lik fark oluştu.

Maaşlara önce 3.5’lik zam uygulandıktan sonra 5.17’lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.

MEMURA EKSTRA ZAM..Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.

Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor.

EŞ VE ÇOCUK YARDIMI YÜKSELDİ..Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.

ENGELLİ ÇOCUĞA YÜZDE 50 ARTIŞ..Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 11:31 Cülus Cülus bahşişi padişahların tahta çıktığı zaman yapılan törenlere verilen isimdir.

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