Memur zammı enflasyon farkı Temmuz 2018 emekli maaşları ne kadar?

12.3 milyon memur ve işçi emeklisinin merakla beklediği gün geldi. Emekliler bugün Temmuz 2018 zammını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri net Temmuz zammı belli oldu.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?.. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam oranı yüzde 8.67 olacak...

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?.. Enflasyon rakamlarına göre işçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yüzde 9.17 oranında zam alacaklar...

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. : Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.



Memur ve memur emeklisi maaşı : Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.



Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Emekli zammı Temmuz 2018 maaşı- Memur enflasyon farkı ne kadar?