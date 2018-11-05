Memur ve memur emeklisine yüzde 8 ekstra zam enflasyon farkı

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2.67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı yüzde 25.24'e yükseldi. Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.

TEMMUZ'DA YÜZDE 3.5 ZAM ALMIŞLARDI... Enflasyon oranındaki son artışın ardından böylece temmuz ayında yüzde 3.5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

2003'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE... Enflasyon farkı zammında kesin oran, aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı.

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?