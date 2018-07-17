Memur SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz 2018 zamlı maaşı tam liste

Temmuz 2018 ek ödemeli emekli maaşları bugün hesaplara yatıyor. Peki Bağkur, SSK emeklisi ile memur emeklileri hangi gün ne kadar zamlı maaş alacaklar. Ek ödemeli Temmuz 2018 maaşları tam listesi:

Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başladı. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekliler hesaplarında 86 ile 427 lira arasında artış görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak. Ödeme takvimi şu şekilde : Twitter

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Bağ-Kur emeklileri maaş günü: Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerine kavuşacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde Haziran itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş yüzde 9.17'lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıktı. Twitter

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SSK emeklileri maaş günü : SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bugün başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün, 7 olanlar yarın, 5 olanlar ayın 19'unda zamlı ödemelerini hesabında görecek. Ödemeler ayın 26'sında tahsis numarası. Galerinin devamında emeklilerin ek ödemeli temmuz 2018 maaşlarının tam listesini bulabilirsiniz. Twitter

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