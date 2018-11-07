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Memur maaşlarına Ocak 2019'da 3 zam birden emekliye de var

Memur maaşlarına Ocak 2019'da 3 zam birden emekliye de var

2019 Ocak ayında memurlara 3 zam birden geliyor. Zam oranları enflasyon oranına göre belirlenecek. Buna göre milyonlarca memurun 4 aylık enflasyona göre aile yardımı da artacak. Emeklilere de zam var.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:37 - Güncelleme: 07-11-2018 15:37

Memurlara Ocak'ta da 3 zam birden geliyor. Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da yansıtılacak. Çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da artacak. Memur emeklileri başta olmak üzere emekliler için geliyor.

Memur zammı ne kadar olur?
Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıktı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı. Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 416,79 liraya yükselecek. Kasım-Aralık enflasyonuna göre bu rakamlar artabilecek ya da azalabilecek.

Emekli zammı ne olur?
2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

Emekli maaşlarında yeni yılda 134 ile 641 lira arasında artış bekleniyor. Halen en düşük aylık bin 21 lira seviyesinde bulunuyor. Zamla birlikte en düşük emekli maaşı bin 155 liraya, en yüksek emekli aylığı da 4 bin 892 liraya ulaşacak.

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